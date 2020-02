Montecorice e Pollica: arrivano incentivi per le attività commerciali

I Comuni di Montecorice e Pollica hanno deciso di istituire nel bilancio comunale un fondo per la concessione dei contributi, così come previsto dal Decreto Crescita, in favore del commercio locale; saranno garantite, infatti, agevolazioni per le iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi, nonché per l’ampliamento, per almeno il 30% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.

Agevolazioni: le previsioni del Decreto Crescita

L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo nell’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi ed è pari alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo pagato.

Il decreto legge ha previsto in particolare la concessione di un contributo specifico (a partire da quest’anno) in favore di soggetti che esercitano attività nei settori dell’artigianato, del turismo, della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e del tempo libero, di commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di vicinato e dalle medie strutture e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Come presentare richiesta

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare la richiesta la Comune dove è situato l’esercizio, su apposito modulo, fino al 28 febbraio 2020. Le agevolazioni vengono concesse dai comuni e poi agli stessi restituite dal Governo.