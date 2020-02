A Lustra un distributore di farmaci h24

Un nuovo servizio per le comunità della Valle dell’Alento. Si tratta del Medy box un distributore attivo 24 ore su 24 installato dal Dr. Silvestro Tortora titolare della Farmacia ubicata in località Corticelle del Comune di Lustra. Presso il distributore è possibile acquistare dispositivi di automedicazione nonché farmaci senza obbligo di prescrizione medica.

Posizionato all’esterno della farmacia adiacente la Sp 274, un tratto di strada particolarmente trafficato che consente di raggiungere i comuni costieri di Casal Velino e Pollica, il distributore, uno dei primi installati nel Cilento, si aggiunge ad altri servizi già erogati dalla farmacia ovvero la consegna dei farmaci a domicilio.

Un modo per assicurare assistenza alla popolazione in particolare delle aree rurali. Le farmacie sempre più rappresentano un punto di riferimento importante per le comunità dei piccoli centri, in particolare per gli anziani e quanti hanno problemi di deambulazione.