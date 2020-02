Meteo: prosegue l’inverno secco e mite

Un debole fronte freddo attraverserà nel corso della giornata odierna il centro-sud con rovesci sparsi. Sarà seguito da venti più freschi settentrionali. Tuttavia il vero freddo invernale resterà ancora lontano e già da sabato l’alta pressione riprenderà possesso del Mediterraneo. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente con picchi di 20 gradi ad inizio settimana. Perdurerà dunque questa stagione anomala da un punto di vista termico, l’inverno più caldo degli ultimi 30 anni.

Il freddo latita non solo in Italia ma in tutta Europa ed anche negli Usa abituati solitamente ad avere inverni molto rigidi. Una situazione che accerta il cambiamento climatico ormai divenuto realtà.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano nel week end:

SABATO: cielo sereno o poco nuvoloso. Venti più freschi settentrionali con temperature in leggero calo.

DOMENICA: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Rinforzo dell’alta pressione con temperature in aumento.

LUNEDÌ: ancora tempo buono e mite. Temperature al di sopra della media stagionale con punte di 20 gradi. Mare calmo.