Ogliastro, studenti del “Visconti” vincitori del concorso “Mille mani per un sorriso”

Ettore Palumbo (primo classificato-Classe III C), Adriana Cernelli (II classificata-classe III B) e Miranda Nigro (terza classificata- classe III C). Sono i ragazzi dell’Istituto comprensivo Visconti di Ogliastro Cilento a raggiungere il podio del Concorso grafico pittorico “Mille mani per un sorriso” per la categoria dedicata alle scuole secondarie.

Tale concorso viene promosso e bandito ogni anno dall’Associazione Cilento Verde Blu per valorizzare la manifestazione di solidarietà “La Vacanza del Sorriso”. L’obiettivo è quello di suscitare negli allievi degli istituti scolastici del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la riflessione sui comportamenti pro-sociali e di infondere spirito di condivisione e di cooperazione, propensione all’altruismo, alla generosità e all’empatia.

La tematica della IV edizione, espressa nel titolo: “Cooperare, l’unione fa la forza”, ha riscosso un grande interesse, coinvolgendo allievi e docenti provenienti da diverse scuole, quali IC Santa Croce di Sapri, IC Agropoli San Marco, IC Teodora Gaza di San Giovanni a Piro, IC Carducci di Capaccio Capoluogo, IS Pinto di Vallo della Lucania e I.C. Visconti.

La cerimonia di premiazione, intensa e coinvolgente, si è svolta presso l’Aula consiliare del Palazzo della Cultura di Vallo della Lucania.

Toccante la motivazione della giuria nel decretare la vittoria del primo classificato:

“la suggestiva gradazione cromatica dell’opera che, con un gioco di colori e sfumature, dalle tinte color oro a quelle color argento, crea uno sfondo vivace e allegro, caldo e tonico, anche dinamico e creativo, dove si profila e staglia l’albero della “Cooperazione”. Colorato con un elegante, magico e impegnativo, nero, raffigurato in un modo vigoroso, sinuoso e ramificato, caratterizzato da foglie a forma di mani, di vari colori, l’albero simboleggia un percorso di cooperazione vitale e affascinante, ma anche difficile e complesso, che esprime sodalizi e relazioni tra le persone, ed esalta la collaborazione e la condivisione tra di esse, in una prospettiva di lucentezza, prosperità e speranza”.

Complimenti ai piccoli artisti in erba!