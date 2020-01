Roscigno: iniziative per gli studenti nella Giornata della Memoria

Il prossimo 27 gennaio ricorre la giornata della memoria. Una ricorrenza per commemorare le vittime dell’Olocausto. E’ stata l’Assemblea delle Nazioni Unite a indire questa giornata. La data scelta, il 27 gennaio, non è casuale. In quel giorno le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Aushwitz.

Tante le iniziativa in occasione della Giornata della Memoria. Il Comune di Roscigno ha organizzato la visione di due film di animazione: Una voce da Buchenwald e La Stella di Andra e Tati.

L’iniziativa è dedicata agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado. Un modo per sensibilizzarli ai temi che questa giornata commemora. L’appuntamento è alle 10.30 presso la sala multimediale del municipio.