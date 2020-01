Illuminare casa con le applique moderne

Le applique moderne rappresentano soluzioni di illuminazione particolarmente idonee a completare sia gli ambienti arredati con uno stile contemporaneo, che quelli dall’aspetto più datato ma a cui si vuole regalare un tocco moderno ed attuale. Dal taglio semplice ed essenziale, o identificate da un design più ricercato ed originale, le applique moderne assolvono la duplice funzione di illuminare ed arredare i diversi locali della casa. Abbinando funzionalità e gusto estetico, offrono infatti una notevole versatilità, che permette il loro utilizzo non solo nella zona notte e nell’area living, ma anche nei corridoi e nelle zone di disimpegno di ogni appartamento.

I tanti stili delle applique moderne: per soddisfare ogni esigenza

Pur incarnando un look ben definito dal gusto prettamente contemporaneo, le lampade da muro moderne si declinano in molti stili differenti per abbinarsi alla perfezione a contesti e situazioni di ogni tipologia. Tra gli stili più diffusi dominano la scena quelli contrassegnati da un design minimal, quelli che si ispirano alle linee etniche, i modelli dalla forma geometrica rigorosa e quelli dal taglio più glamour, che associano forme sinuose a materiali e lavorazioni preziose: questa grande varietà di interpretazione consente di installare le lampade moderne da parete in contesti arredati in maniera informale, in quelli eleganti e di rappresentanza, così come negli spazi in cui a prevalere sono elementi di tendenza e di design. In più, se l’appartamento arredato in maniera attuale è il regno assoluto dell’applique moderna, anche location tendenti al classico possono essere valorizzate da punti luce contemporanei, ideali da prendere in considerazione soprattutto quando si desidera rinnovare o vivacizzare l’ambiente senza procedere a grandi e costosi cambiamenti.

Modelli e materiali più utilizzati per le applique moderne

Scegliere di illuminare la propria casa con applique a muro moderne vuol dire avere a disposizione un’ampia gamma di modelli tra cui poter trovare quelli più congeniali ai propri gusti e necessità d’arredo. Le forme spaziano dai volumi tridimensionali alle varianti piatte ed estremamente discrete, passando per applique disegnate da geometrie regolari e modelli dal formato inusuale e dall’aspetto più fantasioso. Piccole o maxi, dal concept tradizionale o dal taglio inedito, le moderne applique a muro sono realizzate in una vasta tipologia di materiali diversi: molto diffuso l’utilizzo dei metalli, in particolare alluminio e acciaio, e del vetro, impiegato in tante varianti che comprendono quelle più pregiate come il cristallo, quelle perfettamente trasparenti e quelle impreziosite da particolari finiture opache, opalescenti o satinate.

Oltre l’estetica: illuminare casa scegliendo applique moderne di alta qualità

Le lampade da parete moderne sono connotate da un carattere preciso e riconoscibile e inseriscono negli ambienti una nota di stile dall’accento grintoso ma, al tempo stesso, capace di conferire eleganza e ricercatezza. Accanto alle caratteristiche estetiche, però, rivestono fondamentale importanza anche la validità della fattura e delle tecnologie impiegate, nonché la qualità delle lavorazioni e dei materiali, aspetti questi che consentono di portare in casa propria accessori non solo piacevoli alla vista, ma anche capaci di durare a lungo offrendo affidabilità, comfort di utilizzo e robustezza. In tal senso, per l’acquisto delle applique è fondamentale rivolgersi esclusivamente ad aziende specializzate ed esperte nel settore del lighting. Chi desidera illuminare il suo appartamento con lampade moderne da parete e preferisce orientarsi su articoli di elevata qualità può, ad esempio, fare riferimento al sito www.illuminazioneshop.com, che propone un vasto assortimento di applique di pregio a prezzi scontati e convenienti.

Lampade da parete in soggiorno: il biglietto da visita di una casa

Pur essendo ideali per illuminare ogni stanza della casa, le lampade da parete moderne si rivelano particolarmente interessanti per l’illuminazione del soggiorno, zona in cui si svolge gran parte della vita domestica e deputata anche ad accogliere ospiti e visitatori. Nella creazione di un’atmosfera piacevole e di un’immagine curata all’interno del soggiorno, l’illuminazione gioca un ruolo di primo piano e le applique a muro offrono una molteplicità di soluzioni da sfruttare in tal senso, associando alla cura stilistica anche una insostituibile funzionalità. Punti luce con cui mettere in risalto alcune porzioni del soggiorno e applique strategicamente appese lungo le pareti dell’ambiente consentono di realizzare allestimenti flessibili, personalizzabili e impeccabili cui affidare l’illuminazione della stanza: la possibilità di creare combinazioni multiple di lampade, i tanti formati e le diverse misure disponibili e gli innovativi modelli dotati di luce orientabile e dimmerabile, rendono le applique moderne non più dei semplici strumenti di supporto, ma le trasformano in protagoniste dell’illuminazione a cui dare il compito di illuminare il soggiorno nella sua interezza.