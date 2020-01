Sala Consilina: Benedetta De Luca ospite a “Detto Fatto”

Disabilità e moda, Benedetta De Luca oggi su Rai2 per presentare la sua collezione di abiti per chi ha una disabilità, con dedica speciale al papà. Bendetta, originaria di Sala Consilina , sarà ospite, intorno alle 16, della trasmissione “Detto fatto” per presentare la sua collezione di abiti eleganti e all’occorrenza pratici per chi ha una disabilità.

“Sintonizzatevi su Rai 2 intorno alle 15:50 – 16:00 il vostro giudizio e supporto è importantissimo per me”.

E’ un sogno che si materializza – ha scritto sulla sua pagina Facebook – sperando possa far parte del mio futuro. La realizzazione di questi tre abiti è frutto di mesi e mesi di sacrifici e sono sicura che papà sarà orgoglioso di me e lo dedico a lui” (Il papà di Benedetta è venuto a mancare pochi giorni fa).