Nel Cilento la befana “salvata” dai vigili del fuoco

“La befana vien di notte” dice una vecchia filastrocca. Non nel Cilento dove la befana è arrivata in pieno giorno e nei modi più originali. A Palinuro la vecchina è giunta direttamente dal mare, nel rispetto della tradizione marinara della località cilentana, portando doni e sorprese per i più piccoli.

Ancor più inusuale la befana di Cardile, nel Comune di Gioi e ad Omignano: rimasta sul campanile della Chiesa e impossibilitata a scendere la vecchina è stata salvata da un Babbo Natale pompiere. L’iniziativa ha visto coinvolti i vigili del fuoco di Vallo della Lucania, sempre attivi anche in iniziative ludiche. Ad Omignano ad organizzare l’iniziativa il consigliere Lucia Feo.

La befana grazie ad associazioni locali è stata protagonista anche negli ospedali del Cilento e Vallo di Diano, per portare doni presso il reparto di pediatria. Ad Acciaroli, invece, la befana ha portato via i rifiuti dalle spiagge grazie all’iniziativa che hanno messo in pratica l’amministrazione comunale e alcuni volontari hanno provvduto alla pulizia delle spiagge.