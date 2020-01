VIDEO | Agropoli, capra fugge dal gregge e si tuffa in mare

AGROPOLI. Fuga per la libertà. Protagonista una capra scappata da un gregge di località Selva. L’animale questa mattina ha raggiunto il porto e si è tuffato in acqua, dove è rimasto circa 10 minuti. Il padrone e il pastore (un ragazzo rifugiato) l’hanno inseguito a lungo e sono intervenuti per recuperarlo alle spalle del molo di sottoflutto.

Il pastore voleva addirittura buttarsi in acqua per prendere la capra ma poi è riuscito ad afferrarla direttamente dagli scogli, come si vede nel video girato dal giornalista Giovanni Landi. Il singolare salvataggio è stato accompagnato dagli applausi dei presenti.

Subito dopo il proprietario l’ha portata al sicuro con il suo camioncino. Pare che anche ieri sera questa stessa capra fosse scappata dal suo allevamento. Era stata avvistata, infatti, nel centro di Agropoli.