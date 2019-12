Promozione: nuova avventura per Gennaro Nunziata

Ultimo arrivo di mercato per lo Sporting Pontecagnano, caro al Presidente Sergio Mignoli, che ha rafforzato l’attacco granata con l’esterno offensivo Gennaro Nunziata, punta che aveva iniziato la stagione con l’Angri.

Il calciatore, classe 1989, ha militato per tre stagioni nel Faiano 1965 in Eccellenza. Esperienze tra i professionisti con la Scafatese e poi serie D con Agropoli, Gelbison, Pianura e Orvietana e Palmese in Eccellenza. Due i campionati di Promozione vinti nelle ultime due stagioni con le maglie di Polisportiva Santa Maria e Angri.Il calciatore, in attesa di aggregarsi al gruppo per gli allenamenti, ha partecipato ieri alla cena societaria accolto dalla famiglia Sporting.

“Conosco bene la realtà del calcio locale avendo giocato a Faiano per tre anni.

Il primo impatto con la società Sporting è stato subito positivo. Avendo giocato insieme ad alcuni ragazzi non sarà difficile per me inserirmi in questo gruppo già forte e determinato a raggiungere gli obiettivi stagionali. La società ha mostrato grande interesse nei miei confronti ed ho accettato con grande entusiasmo questa sfida. Vengo da due campionati di Promozione vinti negli ultimi due anni ed è normale che l’ambizione personale e l’obiettivo è quello di ripetersi. Darò il massimo, dopo la sosta natalizia la testa dovrà essere concentrata solo alla prossima trasferta contro l’Audax Herajon.” Queste le prime parole di Nunziata in maglia granata.