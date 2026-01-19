Winter School ad Atena Lucana: bando aperto per formare i nuovi imprenditori culturali della Federico II

Al via le iscrizioni per la Winter School "Fare impresa. Fare comunità" ad Atena Lucana. Formazione per 20 ricercatori e studenti. Scadenza bando: 28 gennaio 2026

Atena Lucana, panorama

Il Comune di Atena Lucana si appresta a diventare un polo di formazione d’eccellenza grazie alla pubblicazione del bando per la Winter School “Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti”. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, si sviluppa all’interno del più ampio progetto comunale denominato “Archivio Atena”. Il percorso didattico si svolgerà da mercoledì 4 febbraio 2026 a domenica 8 febbraio 2026 presso l’edificio della Schifa, situato nel cuore del centro storico.

Obiettivi e struttura del percorso formativo

L’offerta didattica nasce con l’intento di coniugare teoria e pratica nell’ambito dell’impresa culturale, ponendo al centro i valori e le risorse del territorio. Il programma prevede un’alternanza tra moduli metodologici, esplorazioni dirette del contesto locale, analisi di casi di studio e laboratori di co-progettazione. Sotto la guida di docenti ed esperti, i corsisti affronteranno un percorso immersivo per identificare le sfide territoriali e definire modelli di sostenibilità e governance focalizzati sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

Requisiti di accesso e modalità di partecipazione

La selezione è rivolta a un numero chiuso di 20 partecipanti. Possono presentare domanda studenti universitari, dottorandi e ricercatori della Federico II o di altre università italiane. Il bando apre le porte anche ai residenti di Atena Lucana e dell’intero comprensorio del Vallo di Diano, purché in possesso del diploma di scuola secondaria. Per garantire una reale integrazione tra il mondo accademico e la realtà locale, una quota di almeno cinque posti è riservata esclusivamente ai candidati provenienti dalla comunità del Vallo di Diano. È inoltre prevista la possibilità di assistere a specifiche lezioni in qualità di uditori.

Collaborazioni scientifiche e presentazione delle domande

Il progetto scientifico è curato dal Dipartimento di Architettura dell’ateneo napoletano, supportato dal gruppo di ricerca EvaluLab e dal collettivo Blam di Salerno. L’esperienza formativa si concluderà con un momento di confronto pubblico, volto a illustrare i risultati e i progetti elaborati durante la settimana di studi. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro il termine perentorio del 28 gennaio 2026.

