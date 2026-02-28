Weekend nel salernitano all’insegna della variabilità

Il fine settimana nella zona sud della provincia di Salerno si apre con un quadro meteorologico caratterizzato da una spiccata variabilità, tipica della fine di febbraio. L’influenza di un vasto anticiclone garantisce stabilità generale, pur favorendo il ristagno di umidità che si traduce in nubi basse e foschie, specialmente nelle aree interne.
Sabato 28 febbraio
La giornata odierna vede cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti su gran parte del territorio, dal litorale cilentano fino al Vallo di Diano. Tuttavia, è previsto un graduale miglioramento con ampi e veloci rasserenamenti a partire dalla tarda mattinata.
- Temperature: Massime gradevoli che oscilleranno tra 13°C e 16°C.
- Vento: Debole proveniente dai quadranti meridionali (SSE).
- Mare: Prevalentemente quasi calmo o poco mosso, ideale per le attività costiere.
Domenica 1 marzo
L’inizio del nuovo mese confermerà la presenza di aria umida nei bassi strati. Al mattino saranno probabili nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno, seguiti da un pomeriggio prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso.
- Temperature: Minime stazionarie intorno ai 11°C sulla costa (più basse nel Vallo di Diano, circa 4°C) e massime stabili sui 15°C.
- Vento: Ventilazione debole da sud, con raffiche quasi assenti.
- Mare: Calmo.
Tendenza per lunedì 2 marzo
La nuova settimana inizierà all’insegna della stabilità. Lunedì si prevedono nubi sparse alternate a schiarite nelle prime ore del giorno, con una tendenza a una graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli completamente sereni in serata. Le temperature rimarranno miti, con punte di 16°C durante le ore centrali, confermando un anticipo di clima primaverile su tutto il salernitano.