Weekend di sole e temperature in ripresa nel Salernitano, le previsioni

Dopo un inizio di settimana variabile, il tempo sulla provincia di Salerno volge verso una stabilità più decisa. Il fine settimana del 21 e 22 febbraio sarà caratterizzato da un graduale rinforzo dell’alta pressione, che regalerà ampie schiarite e un clima gradevole, specialmente nelle ore centrali della giornata, su tutto il Cilento e il Vallo di Diano.

Previsioni per sabato 21 febbraio

Per la giornata odierna si prevede un cielo in prevalenza poco nuvoloso o parzialmente velato. Nelle aree interne dell’area sud, come il Vallo di Diano, la mattinata è iniziata con temperature piuttosto rigide, ma il soleggiamento pomeridiano favorirà un rapido rialzo termico.

Temperature : Le massime sulla costa cilentana toccheranno i 15-16°C, mentre nelle zone interne si attesteranno intorno ai 12-13°C. Le minime serali rimarranno fresche, scendendo verso i 7-9°C lungo il litorale.

Vento : Debole dai quadranti settentrionali (tramontana o grecale), con tendenza a ruotare da Nord-Ovest nel pomeriggio.

Mare: Da mosso a poco mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso delle ore.

Domenica 22 febbraio

La domenica sarà la giornata migliore del weekend. Il cielo si presenterà sereno su quasi tutto il territorio provinciale. L’assenza di nubi permetterà un ulteriore lieve aumento delle temperature massime, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto lungo la costa da Agropoli a Sapri.

Temperature : In aumento le massime, con punte di 18°C nel Cilento costiero. Valori più contenuti ma stabili nel Vallo di Diano.

Vento : Regime di brezze leggere, prevalentemente da direzione variabile.

Mare: Quasi calmo o poco mosso, ideale per la navigazione costiera.

Tendenza per lunedì 23 febbraio

La nuova settimana inizierà all’insegna della stabilità, anche se dalla serata di lunedì si potrebbe assistere a un graduale aumento della nuvolosità bassa lungo i litorali. Non sono comunque previste precipitazioni degne di nota, mantenendo un contesto asciutto.