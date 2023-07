Vibonati: Presto verranno installate isole ecologiche intelligenti

Il 19 luglio il comune di Vibonati ha ricevuto il Decreto di ammissione al finanziamento di 777 mila euro per il progetto di “meccanizzazione, informatizzazione, e potenziamento del sistema di raccolta differenziata attraverso l’installazione sul territorio di isole ecologiche (intelligenti) di prossimità”. I fondi in questione fanno parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e permetteranno al comune di Vibonati di efficientare la raccolta differenziata.

Il progetto: qui tutti i dettagli

Il progetto prevede, inoltre, l’adeguamento del Centro di Raccolta dei rifiuti, la consegna a tutti i cittadini del sistema di pesatura dei rifiuti, la realizzazione di una pesa, l’istallazione di cestini Smart bin, un biotrituratore per rami da potatura. Previsto, inoltre, l’acquisto di contenitori per i piccoli RAEE ((Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Quest’ultima categoria di rifiuti è quella che in rapporto al peso presenta il maggior numero di sostanze inquinanti. Troppo spesso i cittadini non sapendo come riciclare le apparecchiature elettroniche finisce per smaltirle, impropriamente, insieme a rifiuti da altra natura, con un danno rilevante a livello ecologico. I rifiuti che potranno essere riciclati in questo tipo di contenitore non devono superare la dimensione di 24×16 cm.

Le isole ecologiche “intelligenti”: cosa sono?

Si tratta di cassonetti stradali dedicati alla raccolta differenziata che si aprono solo con una tessera personale. Vi è, dunque ,il riconoscimento dell’utente che getta i rifiuti, ciò scoraggia lo smaltimento improprio. L’obiettivo di questo nuovo sistema di raccolta è quello di coniugare l’efficacia della raccolta porta a porta con la praticità dei comuni cassonetti, che sono fruibili per gli utenti giorno e notte. Ciò favorisce i cittadini soprattutto per lo smaltimento dei rifiuti umidi.