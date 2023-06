Fondi Pnrr, la Campania seconda per progetti validati

La Campania si conferma come una delle regioni italiane più attive nella realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con ben 7.025 progetti già approvati. Nonostante sia seconda solo alla Lombardia in termini di numeri, la regione campana può contare su un importante finanziamento di 3,4 miliardi di euro, il che ne fa una delle regioni maggiormente beneficiate dal PNRR.

I progetti della Campania

Tra i progetti più significativi, spicca il collegamento ferroviario ad alta velocità per passeggeri e merci, la cui costruzione è stata avviata con un investimento che supera 1 miliardo e 400 milioni di euro. Importante anche la focalizzazione sulla ZES della Campania, che rappresenta un settore chiave per lo sviluppo del Sud Italia e che potrà contare su un budget nazionale di 630 milioni di euro.

Il Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori

Inoltre, la Campania si piazza al primo posto nella graduatoria del Programma nazionale Garanzia Occupabilità Lavoratori, con 89,5 milioni di euro stanziati per la prima annualità. La regione ha dimostrato grande dinamicità anche nella pubblicazione di bandi e avvisi, attivando tutti i percorsi richiesti insieme a Sicilia e Veneto.

In sintesi, i numeri parlano chiaro: la Campania si conferma una delle regioni italiane più dinamiche e attive nella realizzazione dei progetti del PNRR, dimostrando di investire in modo intelligente per il proprio sviluppo economico e sociale.