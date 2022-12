Alta velocità: il progetto va avanti. Gara d’appalto per il primo lotto

Il progetto per l’alta velocità prosegue. Non ci saranno modifiche nel tracciato nonostante le perplessità della Comunità. Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano, parte della linea Salerno-Reggio Calabria.

Alta Velocità, la gara d’appalto

La gara ha un valore di oltre 2,16 miliardi di euro, finanziati con risorse PNRR.

I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di 35 chilometri in affiancamento a quella esistente tra Battipaglia e Romagnano, dove è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con l’esistente linea che da Battipaglia va verso Potenza e Metaponto.

Il progetto prevede la realizzazione di 9 gallerie naturali, 8 gallerie artificiali e 17 viadotti.

Per il completamento dell’opera è stata nominata come Commissaria Straordinaria di Governo Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI.

Il nuovo lotto

Il lotto Battipaglia-Romagnano, già oggetto di dibattito pubblico, “avrà effetti benefici sulla mobilità della zona e creerà un raccordo tra la costa tirrenica e quella adriatica. Al termine dei lavori, la nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, parte integrante del Corridoio della rete Ten-t Scandinavia – Mediterraneo che collega Palermo a Helsinki, consentirà di sviluppare nuovi traffici viaggiatori e merci lungo l’asse nord-sud della penisola, accelerando dinamiche di crescita economica, sociale e turistica” fanno sapere da Rfi.