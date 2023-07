Vibonati, 1mln di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico dopo le alluvioni del 2020 | VIDEO

Il Comune di Vibonati riceverà un sostegno finanziario significativo dal Ministero dell’Interno per affrontare le gravi conseguenze causate dagli eventi alluvionali del 16 e 17 novembre del 2020. Un fondamentale stanziamento di un milione di euro permetterà all’Ente comunale del Golfo di Policastro di avviare importanti lavori di messa in sicurezza di una parte del paese che era stata duramente colpita da tali disastrosi eventi naturali. Le inondazioni di quell’autunno avevano causato danni ingenti all’infrastruttura locale e avevano messo a repentaglio la sicurezza degli abitanti di Vibonati. Strade allagate, ponti crollati e case gravemente danneggiate avevano portato a una situazione di emergenza, richiedendo un intervento immediato per prevenire futuri rischi idrogeologici.

Una somma significativa per un progetto ambizioso

Con l’assegnazione di questa significativa somma di denaro, il Comune di Vibonati potrà avviare un ambizioso progetto di mitigazione del rischio idrogeologico, rivolto alla messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite dalle alluvioni. L’obiettivo primario sarà quello di proteggere la popolazione e l’ambiente circostante da possibili futuri eventi naturali di portata analoga.

I lavori, che beneficeranno dell’esperienza e dell’entusiasmo degli operatori locali, coinvolgeranno l’implementazione di una serie di soluzioni innovative. Queste includeranno il potenziamento dei sistemi di drenaggio, la costruzione di argini e paratie, nonché la realizzazione di opere atte a garantire la deviazione controllata delle acque in caso di piogge intense. Inoltre, saranno previste azioni di riforestazione e di consolidamento del suolo, al fine di stabilizzare e proteggere le zone più vulnerabili.

Un progetto per la salvaguardia dei cittadini

L’importante contributo da parte del Ministero dell’Interno sottolinea l’impegno del Governo nel garantire la sicurezza dei cittadini e nella tutela del territorio nazionale da eventuali calamità naturali. Inoltre, questo finanziamento rappresenta un segnale positivo per il rilancio dell’economia locale, poiché l’avvio dei lavori creerà nuove opportunità di impiego per le comunità del Golfo di Policastro.

Le autorità locali si sono espresse con gratitudine e ottimismo riguardo all’importante passo avanti verso la messa in sicurezza del territorio. Il sindaco di Vibonati ha sottolineato come questo finanziamento costituisca un fondamentale strumento per ridurre la vulnerabilità del paese alle intemperie, creando al contempo una base solida per uno sviluppo sostenibile.

Sinergia tra ente e popolazione

L’Ente comunale si impegna a mantenere un costante dialogo con la popolazione per condividere gli aggiornamenti sulle attività in corso e per tenere conto delle esigenze e delle preoccupazioni dei cittadini.

Con il sostegno del Governo centrale e l’impegno dei suoi cittadini, il paese potrà affrontare con maggiore sicurezza eventuali futuri eventi meteorologici estremi, preservando la sua bellezza naturale e il benessere di chi vi abita.