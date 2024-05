Campagna: presentato il progetto “Borghi, salute e benessere”

La città di Campagna sarà capofila del progetto che include anche i comuni di Giffoni Valle Piana, Calabritto, Santomenna, Oliveto Citra, Laviano e Senerchia.

L’iniziativa

Con un investimento di 16milioni di euro stanziati, l’iniziativa “Borghi, salute e benessere” coinvolgerà oltre un milione di cittadini e con Campagna capofila del progetto una serie di appuntamenti ed eventi saranno in calendario.

Si è tenuto nelle ultime ore l’incontro presso la sede della Regione Campania per presentare nei dettagli il progetto “Borghi, salute e benessere”.

La Città di Campagna è stata rappresentata da una delegazione composta dal Sindaco, dal ViceSindaco e assessore al turismo Barbara Granito e dal Presidente della Pro Loco. La Città amministrata dal Sindaco Biagio Luongo sarà capofila del progetto che include anche i comuni di Giffoni Valle Piana, Calabritto, Santomenna, Oliveto Citra, Laviano e Senerchia.

L’obiettivo

L’obiettivo dell’ambizioso progetto è valorizzare le aree interne, il patrimonio edilizio e paesaggistico, l’offerta enogastronomica, le tradizioni, l’artigianato locale per attrarre i grandi flussi turistici che interessano il nostro territorio.

Una intensa attività vedrà impegnate le istituzioni nei prossimi giorni e nei mesi a seguire per sfruttare questa nuova opportunità a beneficio dell’intera comunità.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino e dalla sua amministrazione che nelle prossime settimane saranno in grado di mettere in calendario iniziative ed eventi per la promozione turistica e culturale dei borghi a Sud del capoluogo.