Agente di Polizia salernitano accoltellato a Milano: è grave. Volo della Polizia per la famiglia

Un agente di polizia di 35 anni, Christian Di Martino, è stato accoltellato nella notte tra giovedì e venerdì nei pressi della stazione di Lambrate a Milano. Il giovane, originario di Salerno, è stato colpito con tre fendenti al polmone, alla milza e alla pancia durante un intervento per sedare un uomo che stava lanciando pietre contro i treni.

Le condizioni dell’agente

Le sue condizioni sono critiche ma stabili. È stato operato d’urgenza all’ospedale Niguarda dove ha subito cinque arresti cardiaci e ha ricevuto quaranta sacche di sangue e trenta di plasma. Ha anche un edema polmonare e sarà spostato in terapia intensiva.

L’aggressore

L’aggressore, un 37enne marocchino irregolare in Italia, è stato arrestato. Si chiama Hasan Hamis e ha numerosi precedenti per reati contro le persone, il patrimonio e lo stupefacente. Era stato già espulso dall’Italia in passato, ma era rientrato illegalmente.

I fatti

L’agente Christian Di Martino era intervenuto insieme ad altri colleghi per sedare l’extracomunitario che stava lanciando pietre contro i treni. Aveva già colpito alla testa una donna di 55 anni. L’uomo, noncurante dell’arrivo degli agenti, ha continuato ad aggredire e ha accoltellato il viceispettore Di Martino. Soltanto successivamente è stato bloccato e arrestato.

Le reazioni

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha messo a disposizione della famiglia di Christian Di Martino un aereo per raggiungere Milano. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua solidarietà all’agente e alla sua famiglia che a Salerno ha ricevuto anche la visita del Questore, Giancarlo Conticchio