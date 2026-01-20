Vibonati investe sul centro storico: approvato il piano per il rifacimento di strade e camminamenti

L’Amministrazione Comunale di Vibonati prosegue con determinazione il programma di valorizzazione del proprio patrimonio urbano. Attraverso la determina n. 7 del 19 gennaio, è stata ufficialmente indetta la procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento riguarderà specificamente il rifacimento della pavimentazione stradale e dei camminamenti pedonali all’interno del borgo.

Il piano di riqualificazione urbana

L’opera non rappresenta un intervento isolato, ma si inserisce coerentemente nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026/2028. L’obiettivo dell’Ente è quello di attuare una riqualificazione ad ampio spettro dell’intero centro storico, garantendo non solo una migliore estetica dei luoghi, ma anche una maggiore sicurezza e fruibilità per residenti e turisti. Questo nuovo cantiere segue cronologicamente i recenti interventi che hanno già interessato il sopportico di Sant’Antonio Abate.

Risorse e stanziamenti a bilancio

Per la realizzazione di questo specifico lotto di lavori, l’Amministrazione ha attinto direttamente alle risorse comunali. Sono stati infatti reperiti all’interno del bilancio dell’ente ulteriori 208 mila euro, interamente destinati al ripristino delle superfici calpestabili del borgo. La scelta di investire fondi propri sottolinea la priorità assegnata dal Comune alla tutela del decoro urbano nelle aree di maggior pregio storico e architettonico.

Le dichiarazioni del sindaco

L’intervento è considerato strategico per il futuro turistico e sociale della comunità. Il primo cittadino ha sottolineato come la manutenzione della pavimentazione sia un passaggio fondamentale per preservare l’identità del territorio.

“Si tratta” – afferma il Sindaco – “di un intervento necessario per rendere maggiormente attrattivo quello che è indiscutibilmente uno dei centri storici più suggestivi d’Italia“.