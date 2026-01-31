Vibonati: aggiudicati i lavori per la videosorveglianza

Migliorare la sicurezza dei cittadini e del territorio. È questo l’obiettivo che il comune di Vibonati intende raggiungere attraverso la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza che copra tutto il territorio comunale. Un progetto realizzato attraverso un finanziamento di 100mila euro ricevuto, insieme al comune di Torraca, dal Ministero dell’interno.

La soddisfazione del sindaco Borrelli

“È un finanziamento grazie al quale andremo a migliorare e a potenziare tutto il sistema di videosorveglianza sul territorio – ha affermato il Sindaco Manuel Borrelli – Questo nuovo sistema di videosorveglianza ci permetterà di monitorare ancora, meglio tutti gli accessi nella frazione costiera di Villammare, nel capoluogo di Vibonati e lungo la Statale 18. Siamo ben contenti di migliorare la sicurezza di tutti i cittadini”.

Il primo cittadino inoltre si è soffermato anche sulle critiche indirizzate all’amministrazione comunale dal gruppo consiliare di opposizione: “trovo davvero surreali queste critiche e queste contestazioni che si muovono all’amministrazione che ha ottenuto dei finanziamenti importanti – ha aggiunto Borrelli – Come si può pensare che l’intervento per l’erosione costiera non generi un ritorno di natura economica.

Come si fa a dire che l’auditorium che stiamo realizzando a Villammare non va nell’interesse della comunità. Sono delle critiche strumentali che accettiamo, perché è giusto che l’opposizione faccia l’opposizione, ma bisogna trovare delle valide motivazioni per potere muovere delle contestazioni serie ed oggettive”. conclude.