Verso le elezioni regionali, Cammarano (M5S): «Agropoli ha diritto ad un pronto soccorso»

Il capogruppo regionale M5S: “L’ASL ripristini subito un servizio essenziale per la comunità”

A cura di Redazione Infocilento
Michele Cammarano

“Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Agropoli non è sufficiente. In un territorio vasto e complesso come il Cilento è indispensabile un Pronto Soccorso pienamente operativo, dotato di personale adeguato, servizi specialistici e protocolli di emergenza efficaci. Per queste ragioni, questa mattina ho inviato una nota al Direttore dell’ASL Salerno per chiedere di passare dalle promesse ai fatti, ripristinando un servizio essenziale, previsto dalla normativa”.

Lo dice Michele Cammarano, capogruppo regionale M5S e presidente della commissione Aree interne, che nella nota ha sostenuto le richieste avanzate dalla FP CGIL e dal suo presidente Massimiliano Voza.

Le parole del consigliere Michele Cammarano

“Il DM 70/2015 è chiaro: nei presidi ospedalieri situati in aree disagiate deve essere garantito un Pronto Soccorso. Eppure, l’Atto aziendale dell’ASL Salerno continua a ignorare Agropoli, mantenendo una struttura che di fatto non risponde più alle esigenze del territorio, che registra già oggi numerosi accessi e una costante funzione di emergenza”, osserva Cammarano.

“La carenza di personale, l’assenza di supporto specialistico, sia cardiologico che rianimativo, e la mancata integrazione con l’hub di Vallo della Lucania non possono più essere un alibi. Chiedo all’ASL impegni concreti per l’attivazione del Pronto Soccorso. I cittadini del Cilento non chiedono privilegi, ma il rispetto di un diritto fondamentale: quello alla salute”, conclude l’esponente grillino.

5 commenti

