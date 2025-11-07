“Verso la Camerota del Futuro”: il sindaco Scarpitta presenta opere e progetti per il territorio

“Abbiamo voluto mostrare con trasparenza ai cittadini tutto ciò che stiamo realizzando e quanto ancora abbiamo in programma di fare”

A cura di Comunicato Stampa
Scarpitta Camerota

Grande partecipazione all’incontro pubblico “Verso la Camerota del Futuro”, che si è tenuto oggi pomeriggio presso l’Hotel La Scogliera. Un momento di confronto e condivisione in cui l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha illustrato ai cittadini il percorso amministrativo avviato dal 2017, le opere in corso e i progetti che nei prossimi mesi trasformeranno il volto del territorio.

Le opere in corso

L’evento si è aperto con un videoracconto delle principali opere attualmente in fase di completamento e di prossima inaugurazione: dagli interventi di messa in sicurezza del territorio alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche, passando per i lavori sulla viabilità e per il potenziamento dei servizi sanitari e sportivi.

Tra i cantieri presentati figurano, tra gli altri, l’ammodernamento della Casa Comunale, la ricostruzione della scuola di Lentiscosa, la realizzazione della palestra annessa alla scuola media, il campo da calcio a cinque con pista di atletica in località Fantino, la difesa costiera in località Mingardo e gli interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Marina di Camerota.

Il futuro

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione dei rendering e dei progetti futuri, tra cui il nuovo lungomare di Marina di Camerota, la piazza San Domenico, la variante di Lentiscosa, le piazze di Licusati, il sistema fognario del Mingardo e il parcheggio di Piazza Castello a Camerota capoluogo.

«Abbiamo voluto mostrare con trasparenza ai cittadini tutto ciò che stiamo realizzando e quanto ancora abbiamo in programma di fare – ha dichiarato il sindaco Scarpitta –. Camerota è oggi un cantiere aperto che guarda al futuro con visione, concretezza e partecipazione. Ogni progetto nasce da un bisogno reale del territorio e da una prospettiva di crescita condivisa».

Durante la serata sono stati inoltre illustrati i dati amministrativi relativi ai parcheggi, all’imposta di soggiorno e alla gestione dei servizi comunali, evidenziando l’impatto positivo delle politiche di sviluppo turistico e di valorizzazione urbana.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti del sindaco e con l’intervento di Luca Cascone, candidato alle elezioni regionali 2025, che ha sottolineato il valore del lavoro svolto in sinergia tra amministrazioni locali e Regione Campania per la crescita del Cilento e del Golfo di Policastro.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Futsal, stasera sul parquet lo Sporting. Domani big match per la Feldi

Settima giornata in programma per la Serie A di calcio a 5

“Crimini e delitti”: il caso di Mario Eutizia

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi…

Ambulanza Eboli

Agropoli, anziano investito da un’auto in retromarcia

È successo questa mattina. Malore per la donna alla guida dell’automobile

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79