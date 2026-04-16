Verso il Distretto Urbano del Commercio: il 23 aprile l’incontro decisivo a Capaccio Paestum

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum accelera il passo per il riconoscimento ufficiale del Distretto Urbano del Commercio (DUC). Dopo il vertice operativo tenutosi lo scorso 7 aprile, che ha visto il Sindaco Gaetano Paolino confrontarsi con i vertici delle associazioni di categoria — tra cui Raffaele Esposito per Confesercenti, Gianluca Vinciguerra per la CNA e i rappresentanti di Confcommercio — l’iter entra ora in una fase cruciale di partecipazione collettiva.

L’obiettivo è la definizione del Distretto denominato “LE CONTRADE MAGNA GRAECIA MARE”, un progetto ambizioso che punta a ridisegnare le dinamiche economiche del territorio attraverso una cooperazione strutturata tra pubblico e privato.

Un momento di confronto pubblico in Sala Erica

Per consolidare questo percorso, è stato fissato un appuntamento fondamentale per giovedì 23 aprile 2026, alle ore 14.30, presso la Sala Erica in Piazza Santini a Capaccio Scalo. L’incontro è aperto a tutti i commercianti e agli operatori del turismo locali.

Si tratta di un’occasione strategica per favorire il dialogo e la condivisione: l’Amministrazione intende infatti raccogliere contributi, osservazioni e proposte direttamente dai protagonisti del mercato. L’intento dichiarato è quello di edificare un progetto che non sia calato dall’alto, ma che risulti condiviso e rispondente alle reali esigenze del tessuto produttivo locale.

La funzione strategica del DUC e le modalità di adesione

Il Distretto Urbano del Commercio si configura come uno strumento essenziale per la valorizzazione del sistema commerciale, garantendo una forte integrazione con il comparto turistico e lo sviluppo della filiera produttiva. Attraverso il DUC, il Comune mira a innescare processi di rigenerazione urbana e a sostenere la competitività delle diverse polarità commerciali presenti sul territorio.

Per rendere operativa questa visione, l’Amministrazione Comunale ha avviato una specifica manifestazione di interesse. Le attività commerciali sono invitate ad aderire formalmente al Distretto “LE CONTRADE MAGNA GRAECIA MARE” per costruire strategie comuni e sinergiche capaci di unire imprese, istituzioni pubbliche, enti del terzo settore e attori sociali in un unico fronte di sviluppo territoriale.