Vallo della Lucania: ecco il Giubileo diocesano delle persone con disabilità

Si è svolto ieri pomeriggio, nella Cattedrale di San Pantaleone a Vallo della Lucania, il Giubileo delle Persone con Disabilità, promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania.

La giornata: un’emozionante testimonianza

L’evento, organizzato dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale delle Persone con Disabilità, alla presenza di Mons. Vincenzo Calvosa, ha rappresentato un importante momento di comunione, preghiera e testimonianza, nel segno dell’accoglienza e dell’inclusione. Il pomeriggio è iniziato con l’accoglienza dei partecipanti, proseguendo poi con uno dei momenti più attesi: la testimonianza di Antonietta Raco, protagonista di un miracolo riconosciuto a Lourdes. La sua storia ha toccato profondamente i presenti. “Con la malattia che mi avevano diagnosticato, ha raccontato Antonietta, io sapevo di dover morire. Quando andai a Lourdes, volevo chiedere un aiuto per una bimba del mio paese, non per me. Solo quando sono tornata a casa ho capito, dopo qualche giorno, che ero guarita”. Parole che hanno commosso i fedeli e offerto un forte messaggio di fede e speranza.