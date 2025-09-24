Vallo della Lucania: dopo l’estate nuovi appuntamenti con la rassegna “Finestra jazz”

Il programma musicale si articola in quattro serate a ingresso libero, tra l’Auditorium del Seminario Diocesano e il Teatro De Berardinis

A cura di Chiara Esposito

Vallo della Lucania si prepara ad accogliere la 15ª edizione di Finestra Jazz, la rassegna internazionale che porta nel cuore del Cilento grandi nomi del panorama musicale. Organizzata dal Comune di Vallo della Lucania con il contributo di Campania Turismo e la collaborazione di diverse realtà culturali e associative, l’iniziativa arricchirà la fine di settembre con concerti ed eventi aperti al pubblico.

Il programma

Il programma musicale si articola in quattro serate a ingresso libero, tra l’Auditorium del Seminario Diocesano e il Teatro De Berardinis. Si parte venerdì 26 settembre con Sally Cangiano e il suo Solo Project – One Man Band Show. Domenica 28 settembre sarà la volta di Raphael Gualazzi, protagonista al Teatro De Berardinis con il suo Piano Solo, nell’ambito di Dialoghi Mediterranei – Cilento e Borghi del Jazz. Lunedì 29 settembre l’Auditorium ospiterà l’ensemble “6 in Jazz – Omaggio a Lucio Battisti”, che vedrà sul palco musicisti di spicco come Sandro Deidda, Alessandro Castiglione, Guglielmo Guglielmi, Pierpaolo Bisogno, Aldo Vigorito e Peppe La Pusata.

Gran chiusura martedì 30 settembre con la voce soul di Joyce Yuille, accompagnata dagli Hammond Groovers: Daniele Cordisco (chitarra), Antonio Caps (organo Hammond) ed Elio Coppola (batteria). Accanto alla musica, spazio anche al divertimento per tutte le età: sabato 27 settembre, in Piazza Vittorio Emanuele II, dalle ore 17.00 si terrà un pomeriggio di giochi di gruppo e animazione organizzato in collaborazione con Cilento Faber Junior, e l’associazione Cileidos. Un’iniziativa pensata per condividere momenti di allegria e socialità nel cuore della città.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Vincenzo Speranza si dimette da sindaco di Laurito: si candiderà alle regionali

Speranza perde anche la carica di consigliere provinciale. Sarà candidato con Roberto…

Maria Emilia Cobucci
Maria Emilia Cobucci

Polisportiva Basket Agropoli, presentata la nuova stagione: tra conferme e novità

Novità sulla panchina, ritorna alla guida tecnica, il coach Alberto Di Concilio

Alessandro Pippa
Alessandro Pippa

San Mauro Cilento: allestita la camera ardente per l’ultimo saluto ad Angelo Di Maria

Le esequie avranno luogo venerdì 26 alle ore 11.30 presso la Chiesa…

Manuel Chiariello
Manuel Chiariello

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.