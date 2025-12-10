Vallo della Lucania: buone nuove per il “Morra” e Piazza dei Martiri

Nei prossimi giorni è prevista la picchiettatura del terreno di gioco, passaggio necessario per preparare il fondo al successivo collaudo

A cura di Chiara Esposito

Secondo quanto riportato, le piogge degli ultimi giorni hanno inciso sui tempi di alcune lavorazioni finali, ma il cantiere resta operativo.

I lavori

Successivamente si procederà al posizionamento delle porte e all’installazione del nuovo tappeto in erba, la cui posa potrebbe essere completata nel giro di 15-20 giorni, condizioni meteorologiche permettendo. Parallelamente, si registrano sviluppi significativi anche sul fronte della riqualificazione urbana. Importanti novità riguardano infatti il progetto di restyling di Piazza dei Martiri, per il quale nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo con la Soprintendenza.

Il progetto

Durante la visita tecnica sono stati definiti criteri progettuali e materiali da utilizzare, step indispensabile per procedere con la stesura del progetto definitivo. Sul versante degli spazi verdi, arrivano buone notizie per i giardini pubblici, destinati a un intervento di valorizzazione grazie a un finanziamento regionale di circa 700mila euro, inserito nel Piano Sviluppo e Coesione. Spetta ora all’Ente comunale predisporre e presentare il progetto esecutivo, così da avviare la fase operativa dell’investimento.

I cantieri in corso e quelli in programma delineano un quadro di trasformazione urbana che punta a migliorare infrastrutture sportive, spazi pubblici e aree verdi, con l’obiettivo di offrire alla comunità ambienti più moderni e funzionali.

