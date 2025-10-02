Vallo della Lucania: al via la nuova stagione teatrale al teatro “La Provvidenza”, ecco il cartellone

Il Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania si prepara ad accogliere il pubblico con un nuovo cartellone per la Stagione Teatrale 2024/2025, all’insegna della qualità artistica, della varietà dei linguaggi scenici e della presenza di interpreti di primo piano del panorama teatrale italiano.

Ecco il cartellone

Ad aprire il cartellone sarà Massimiliano Gallo, mercoledì 12 novembre, con lo spettacolo “Anni ’90… Noi che volevamo la favola”, un viaggio ironico e nostalgico nei sogni di una generazione cresciuta tra musica pop, televisione e desiderio di magia.

A seguire, sabato 22 novembre, sarà la volta di Giovanni Esposito in “Benvenuti in casa Esposito”, divertente commedia tratta dal romanzo di Pino Imperatore e adattata da Alessandro Siani, tra equivoci e comicità partenopea.

Giovedì 11 dicembre salirà sul palco Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto”, una nuova irresistibile commedia scritta e diretta dallo stesso attore napoletano, amatissimo dal pubblico.

Martedì 13 gennaio, spazio al teatro classico napoletano con “Napoli Nobilissima”, due atti unici di Raffaele Viviani per la regia di Geppy Gleijeses, un omaggio raffinato alla Napoli d’altri tempi.

Venerdì 20 febbraio, sarà la volta di Sergio Assisi con “Mi dimetto da uomo”, un dialogo continuo con il pubblico, interrotto dall’irruzione di un’irriverente creatura simbolica che smaschera illusioni e ipocrisie, portando alla domanda provocatoria: “Dovrei forse dimettermi dall’essere uomo?”.

Lunedì 2 marzo, andrà in scena “Il padrone”, scritto da Gianni Clementi e diretto da Pierluigi Iorio, con la partecipazione di Nancy Brilli. Ambientato nella Roma del dopoguerra, lo spettacolo prende spunto da una vicenda realmente accaduta: durante le leggi razziali, molti ebrei furono costretti a intestare i propri beni a prestanome fidati. I coniugi Consalvi, improvvisamente arricchiti, si trovano a fare i conti con il ritorno del legittimo proprietario. In bilico tra dramma e grottesco, la vicenda esplora temi di coscienza, potere, opportunismo e memoria, culminando in un finale sorprendente.

Chiuderà la stagione, mercoledì 19 marzo, Monica Sarnelli con “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”, spettacolo musicale che celebra le grandi figure femminili della tradizione napoletana.

La campagna abbonamenti sarà aperta da sabato 04 ottobre, mentre gli abbonati della passata stagione potranno esercitare il diritto di prelazione fino al 19 ottobre p.v.

Le info utili

Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 e martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30.