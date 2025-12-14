Vallo della Lucania accende il Natale con luminarie e installazioni

Vallo della Lucania entra ufficialmente nel clima delle festività natalizie. Da ieri, 13 dicembre, nel comune cilentano si sono accese le luminarie di Natale, trasformando il centro cittadino in uno spazio illuminato e accogliente, capace di regalare un’atmosfera suggestiva soprattutto ai più piccoli.

Una magica atmosfera natalizia

Luci e installazioni artistiche caratterizzano in modo particolare Piazza Vittorio Emanuele II, fulcro della vita cittadina, valorizzando l’area della fontana, i portici e gli alberi presenti nella piazza. Un allestimento pensato per esaltare gli spazi urbani e accompagnare residenti e visitatori in un percorso visivo che richiama la magia del periodo natalizio.

Le vie del centro si illuminano

Le luminarie si estendono anche lungo via De Mattia e nelle strade adiacenti, creando un continuum luminoso che invita a passeggiare tra le vie del centro. L’illuminazione contribuisce a rendere più piacevole lo shopping natalizio e a rafforzare il ruolo del centro cittadino come luogo di incontro e socialità durante le festività.