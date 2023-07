Vallo della Lucania: 12 mila euro per le feste patronali

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha deciso di iscrivere nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in corso di formazione, uno stanziamento di complessivi 12 mila euro da destinare alla concessione di contributi economici volti alla parziale copertura delle spese che i Comitati sosterranno per l’organizzazione delle rispettive Feste Patronali.

I riparti dei contributi delle feste patronali

L’Ente ha stabilito infatti la misura massima di contributo ripartita tra le diverse feste patronali: San Pantaleone Medico e Martire: fino ad €. 7.000,00; Madonna delle Grazie: fino ad €. 1.000,00; San Nicola/ Festa dell’Emigrante: fino ad € 1.000,00; Sant’Antonio e Santa Veneranda (Angellara): fino ad €. 1.000,00; San Cataldo e Madonna dell’Assunta (Pattano): fino ad €. 1.000,00; Madonna della Vittoria (Massa): fino ad € 1.000,00.

I fondi stanziati, però, saranno elargiti soltanto dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.

La decisione dell’Ente

L’ Amministrazione Comunale intende contribuire al buon risultato delle varie manifestazioni che si terranno nel Capoluogo e nelle frazioni, che in fondo si riflettono anche in un ritorno di immagine per l’Ente; anche in passato il Comune ha sostenuto l’attività dei Comitati, anche attraverso l’elargizione di contributi economici, riconoscendone l’importanza ed il loro prodigarsi per dare continuità alle tradizionali festività di San Pantaleone Medico e Martire, Patrono di Vallo della e della Diocesi, della Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania, di Santa Veneranda ad Angellara, di San Cataldo e della Madonna dell’Assunta a Pattano, della Madonna della Vittoria a Massa.