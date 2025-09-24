Unisa, offese al professore: archiviati provvedimenti disciplinari per l’ex parlamentare

Il Senato Accademico si è riunito per discutere il provvedimento disciplinare per lo studente Unisa, ex parlamentare del M5S, Luigi Iovino, che lo scorso maggio era stato ripreso mentre urlava contro il professore Gennaro Avallone, sociologo. L’episodio si sarebbe verificato dopo che il professore era uscito dall’aula per chiedere silenzio a causa di rumori esterni, legati a festeggiamenti post-elettorali. Il filmato, di circa venti secondi, è diventato subito virale.

La decisione

L’Organo ha deciso per l’archiviazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente. Nelle motivazioni si sottolinea come il video contestato sia diventato virale soprattutto per la notorietà del suo autore, più che per la reale offesa arrecata ad un pubblico ufficiale e sul fatto che le scuse ricevute dal Prof. dimostrassero una parziale presa di consapevolezza dei fatti.

Solidarietà al Prof. Avallone

Solidarietà al professore è arrivata attraverso una pagina social studentesca. “Come pagina, Spotted esprime la massima solidarietà al Prof.Avallone, rammaricandosi per l’esito della vicenda. Riteniamo che simili comportamenti debbano sempre avere conseguenze proporzionate alla gravità dei fatti.

Ci auguriamo che, insieme al provvedimento, possa essere archiviato anche l’episodio stesso e che simili situazioni non si ripetano in futuro”.