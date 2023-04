Una scuola tutta nuova a Roccadaspide, ecco dove sorgerà

Roccadaspide è pronto a vedere la sua scuola primaria in località Doglie completamente ricostruita. L’edificio esistente verrà demolito per lasciare spazio ad una nuova struttura che rispetti i più alti standard di sicurezza e comfort.

L’iter

Il sindaco Gabriele Iuliano, alla guida dell’amministrazione comunale, ha già avviato le procedure per l’affidamento dei lavori, che dovranno essere completati entro un anno dalla data di consegna. La costruzione della nuova scuola è stata possibile grazie ai fondi stanziati dal PNRR per l’edilizia scolastica, con un finanziamento di circa due milioni di euro destinati al comune di Roccadaspide.

Un edificio nuovo e funzionale

L’edificio scolastico verrà costruito secondo le norme antisismiche vigenti e rispettando tutte le regolamentazioni previste per gli edifici scolastici. Gli operatori economici interessati dovranno avere l’attestazione SOA per le categorie OG1-III bis e OG11-I e dovranno presentare la loro offerta entro le ore 12:00 del 19 aprile 2023 tramite la piattaforma telematica ASMECOMM. L’apertura delle offerte presentate verrà effettuata in seduta pubblica il giorno successivo, il 20 aprile 2023.

Soddisfazione da parte del sindaco, Iuliano

Il sindaco Iuliano ha dichiarato: “Si tratta di un importante intervento sull’edilizia scolastica che permetterà la completa ricostruzione della scuola di Doglie, che diventerà una struttura moderna e funzionale, in grado di offrire agli studenti e al personale scolastico un ambiente sicuro e confortevole. L’amministrazione comunale sta inoltre lavorando su altre iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica degli altri edifici scolastici, dimostrando così la massima attenzione che riserviamo alla comunità scolastica del nostro comune.”

Nuove opportunità per gli studenti del territorio

La ricostruzione della scuola di Doglie rappresenta un importante investimento per il futuro dei giovani studenti di Roccadaspide e dimostra la volontà dell’amministrazione comunale di offrire loro un ambiente scolastico all’avanguardia, in grado di garantire loro un’esperienza di apprendimento di altissima qualità.