Un ponte culturale tra sud e nord: il gemellaggio tra IOC “Ancel Keys” e AFP Valtellina

Si è tenuta ieri, mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys”, la cerimonia ufficiale del gemellaggio tra l’IOC “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento e l’Associazione Formazione Professionale Valtellina (AFP).

Le finalità del progetto

L’incontro è nato dal desiderio di costruire un ponte culturale tra realtà scolastiche e territoriali diverse, unite dalla stessa volontà di promuovere valori comuni: formazione, crescita umana e dialogo tra comunità.

Ad aprire la serata sono stati i saluti della dirigente scolastica, Maria Masella, promotrice dell’iniziativa insieme al professore Alfonso Santoro.

Sono poi proseguiti gli interventi delle autorità istituzionali e scolastiche. Tra gli oratori vi furono: Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno; Davide Menegola, Presidente della Provincia di Sondrio; i sindaci Gianluca D’Aiuto (Castelnuovo Cilento), Carlo Pisacane (San Mauro Cilento), Stefano Pisani (Pollica) e Silvia Pisapia (Casal Velino); il Dirigente dell’Ufficio Scolastico X di Salerno Mimì Minella; Marco Cimino, responsabile dell’Area Progetti AFP Valtellina; e Lucio Alfieri, presidente della BCC Magna Grecia.

All’incontro è seguito da una cena istituzionale che suggellò l’amicizia e la collaborazione tra le due istituzioni.

Il gemellaggio ha rappresentato un’importante occasione per avviare progetti comuni, scambi formativi e culturali, e per consolidare la rete di relazioni che unisce il Cilento e la Valtellina, due territori distanti ma accomunati da una profonda attenzione all’educazione e alle tradizioni locali.

Come ha sottolineato la dirigente Masella, “questo ponte simbolico è il segno di una scuola che guarda oltre i confini, capace di creare legami autentici e duraturi nel nome della cultura e della crescita dei giovani”.