Un altro Comune del Cilento si illumina a led

Interventi di efficientamento energetico a Sacco. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Latempa, ha deciso di investire circa 470 mila euro.

Ecco gli interventi in programma

Sacco intende adeguare l’intero impianto di pubblica illuminazione di tutto il territorio comunale; in particolare, l’Amministrazione Comunale, vuole adeguarsi ai sensi della Legge Regionale del 25.07.2002 dotandosi di P.R.I.C. e allo stesso tempo di garantire sicurezza dei cittadini minimizzando nel contempo i consumi energetici e costi di installazione e di gestione nel rispetto delle normative vigenti.

Pertanto, per queste motivazioni, è stato riapprovato il quadro economico del progetto relativo ai lavori per la riduzione dei consumi energetici del Comune di Sacco mediante la riqualificazione della rete di illuminazione pubblica stradale con corpi illuminati a Led, sistemi automatici di regolazione, di telecontrollo/ telegestione energetica della rete, gestione dei flussi luminosi e rilevamento guasti.

La spesa complessiva sarà proposta a finanziamento con fondi Regionali, Nazionali ed Europei.

Notevoli i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali. L’efficientamento energetico rappresenta per Sacco, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.