Efficientamento energetico ad Omignano: investimenti per 100 mila euro

Interventi di efficientamento energetico ad Omignano. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli ha ricevuto risorse da parte del Ministero dell’Interno.

Fondi ad Omignano per il risparmio energetico

Il Decreto del 06 agosto 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegna ai comuni contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica e al risparmio energetico, e sviluppo sostenibile.

Anche per le annualità 2023 e 2024 il contributo attribuito, con decreto ministeriale, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, per il Comune di Omignano è pari a € 50.000,00.

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Ecco quali interventi saranno realizzati

Anche Omignano ha deciso di puntare sul risparmio energetico; saranno realizzati, infatti, interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione in Omignano Capoluogo e nelle località Pedemontana – Cerreta, rientranti nell’ambito elle opere destinate ad interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ricompresi nella misura finanziata.

Notevoli i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali. L’efficientamento energetico rappresenta per Omignano, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.