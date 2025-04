Tutto pronto per Salerno in bici tutto l’anno: oggi la presentazione

È stato presentato questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno il progetto Salerno in bici tutto l’anno, un’iniziativa volta alla promozione di percorsi cicloturistici gratuiti per i visitatori che scelgono Salerno come destinazione turistica.

L’iniziativa

Il progetto è stato fortemente promosso dal Comune di Salerno, che ne ha riconosciuto il valore strategico per lo sviluppo del turismo sostenibile. Proprio per questo, il Comune ha scelto di ospitare la conferenza di presentazione, sottolineando l’importanza dell’iniziativa per la città e per il territorio.

Nato con l’obiettivo di sviluppare il turismo sportivo outdoor in un’ottica di destagionalizzazione, creando una rete di servizi legati al cicloescursionismo, il progetto ha tutte le carte in regola per diventare volano di iniziative di aggregazione turistica e sportiva, insieme all’insorto economico.

La sua realizzazione, infatti, richiede il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli attori del settore, tra cui guide di mountain bike, associazioni, strutture ricettive, ristorazione e aziende di transfer, e tanti altri.

Una serie di incontri e di attività per scoprire le meraviglie del territorio, attraverso una economia sostenibile, che si diffonde su tutto l’anno, e che mette al centro dell’azione tutto il territorio, con la sua arte, la sua storia, la cultura.

Tre percorsi per un turismo inclusivo: centro storico, zone collinari e parchi pubblici, percorsi sentieristici. Attraverso la vasta rete delle collaborazioni si può realizzare un collante su tutto il territorio.

Finalità sociali, ma anche volte a promuovere un indotto economico e turistico che creano opportunità di successo per la città di Salerno.

La presentazione

Alla presentazione insieme agli addetti ai lavori ha preso parte anche il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara, Michele Senatore Presidente Provinciale Comitato Salerno F.C.I., Umberto Perna Presidente Regionale F.C.I.

A promuovere l’iniziativa e a creare una rete importante di collaborazione e grandi partenariati, Susanna Maisto di Bike Lab Salerno che ha fortemente voluto che il progetto si concretizzasse.