Tutto pronto per il tour di Vasco Rossi che arriva allo Stadio Arechi e registra doppio sold out

Vascolive2023 fa tappa a Salerno per una doppia data di gran finale, completamente sold out. Domani, mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, Vasco Rossi farà il suo ritorno dopo 15 anni allo Stadio Arechi, nell’ultima tappa del suo tour negli stadi.

Il tour

Lo spettacolo promette di essere potente ed emozionante, con una setlist “inaspettata” e una scenografia spettacolare. Maxischermi a forma di V, una pedana che si estende nel pubblico e quasi tre ore di uno show solido e seducente. Con oltre 800 concerti all’attivo e più di 13 milioni di spettatori, Vasco detiene ancora il record come il re indiscusso dei live, e forse il segreto di questo successo insuperato sta proprio nel suo immenso repertorio di circa 200 canzoni che toccano le corde dell’esistenza umana.

Ecco la scaletta

La scaletta di quest’anno è piena di sorprese fin dalla prima canzone, “Dillo alla luna” (Liberi Liberi, 1989). Vedere Vasco iniziare il concerto con una ballad è un fatto più unico che raro. L’ultima volta che è successo è stato nel ’98, all’autodromo di Imola, con “Quanti anni hai”. Subito dopo, l’atmosfera cambia con tre brani che lasciano senza fiato: “Stendimi”, “Rock’n roll show” e “Non sei quella che eri” (Vivere o niente, 2011), una scelta inedita per i concerti. Ci sarà anche “Domani sì, adesso no”, dall’album “Cosa succede in città” del 1985. E non mancheranno le sorprese anche per “T’immagini”, con un’ironia diversa.

Quasi tre ore di spettacolo che trasportano il pubblico in un’onda travolgente, che sale, scende, cresce e riparte. Ventiquattro brani e un medley sorprendente: canzoni che vorresti sentire, canzoni che non ti aspetti ma che desideravi. Canzoni che ti fanno tornare ragazzino, come “Incredibile romantica”, “Ridere di te”, “Cosa ti fai”, “Non l’hai mica capito” e “Come nelle favole”.

Momenti di provocazione con “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “Manifesto futurista”, “XI Comandamento” e “L’amore l’amore”. E poi ci saranno le ballate che hanno segnato la storia di Vasco, come “Ogni volta”, “Vivere”, “Canzone”, che sarà eseguita per la prima volta in versione integrale in questa tappa, “Se ti potessi dire”, “Sally” e “Una canzone d’amore buttata via”. Gli arrangiamenti saranno rock asciutti, con molte chitarre e una sezione fiati che aggiungerà quel tocco di “sax sex and rock’n roll”. Sarà un concentrato di emozioni, qualcosa che ti rimarrà addosso per molto tempo. Il finale sarà incandescente, con le immortali “Siamo solo noi”, “Sally”, “Vita spericolata” e “Albachiara”.

Doppio sold out

La band che accompagna Vasco Rossi è considerata la migliore al mondo: Vince Pastano alla chitarra e direzione musicale, Stef Burns alla chitarra, Alberto Rocchetti alle tastiere e cori, Matt Laug alla batteria, Andrea Torresani al basso, Antonello D’Urso alla chitarra acustica, programmazione e cori, Andrea Ferrario al sax, Tiziano Bianchi alla tromba, Roberto Solimando al trombone e Roberta Montanari alle coriste. Come ospite speciale, Claudio Golinelli, detto il Gallo, che si occuperà del basso.

Le info utili

E poi ci saranno loro, i fan di Vasco Rossi: un popolo “onesto e sincero”, eterogeneo, intergenerazionale, di ogni età, ceto e cultura, proveniente da ogni angolo d’Italia. Per quanto riguarda le informazioni utili, il tour è prodotto e organizzato da Live Nation, mentre la tappa allo Stadio Arechi è a cura di Anni 60 produzioni e Fast Forward Live. I cancelli apriranno alle 16:00 e il concerto inizierà alle 21:30. Si consiglia vivamente ai gentili spettatori di presentarsi con largo anticipo presso lo stadio per facilitare i controlli di sicurezza.

Saranno effettuati dei pre-filtraggi nelle vicinanze dell’area concerto, quindi solo coloro che saranno muniti di biglietto nominativo e documento d’identità potranno accedere alle aree limitrofe allo stadio (ad eccezione dei residenti e dei casi specifici), garantendo così la massima sicurezza.

Si prega inoltre il gentile pubblico di prendere nota delle regole dell’impianto e delle disposizioni riguardanti i materiali e gli oggetti non consentiti, al fine di evitare inconvenienti.