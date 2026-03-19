Turismo green: la storia di Patrick e Antonio, in cammino dall’entroterra alla costa

È partito da Gioi nei giorni scorsi il cammino di Patrick e Antonio, provenienti dall’Inghilterra, con l’obiettivo di conoscere meglio il Cilento. I due con l’aiuto di un’associazione locale, l’ASD Off limits, che ha dato loro i giusti consigli, si sono messi in viaggio per raggiungere la Costa Cilentana a piedi attraversando gli antichi sentieri del Cilento, come il passo Alfa e la Via del Sale.

Le parole di Patrick e Antony prima dell’inizio del viaggio

Dopo Gioi tappe a Campora e Rofrano. “Noi siamo amici dell’Università – spiega Patrick – e Antony ha fatto una ricerca, un’analisi di genetica su tre paesi in questa zona, Gioi, Cardile e Campora, io ho vissuto un pò in Italia. A noi piace anche camminare e quindi abbiamo deciso di fare un giro, insieme, e lui ha suggerito di venire qui perchè non ha mai visitato i posti che lui ha studiato per il dottorato.

Un’avventura è sempre interessante, a me piace fare questo tipo di cammino con diverse tappe ogni giorno, l’ho fatta anche in altre parti d’Italia, e quindi abbiamo deciso di provare a fare questa cosa qui, e l’associazione ci ha dato tanto aiuto. L’obiettivo finale è quello di raggiungere la costa cilentana”, concludono.