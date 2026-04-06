Turismo green ad Agropoli, ok a percorsi per il trekking urbano

Agropoli punta sul “turismo green”, approvato il progetto “Agropoli Walking City – Percorsi di Trekking Urbano”, che punta alla realizzazione di percorsi di trekking urbano e al rinnovamento della pannellistica turistica cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico cittadino e promuovere forme di turismo sostenibile.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una rete di percorsi di trekking urbano interamente fruibili a piedi, sviluppati lungo marciapiedi, piazze, zone pedonali e attraversamenti pedonali, al fine di garantire sicurezza e accessibilità.

La rete sarà articolata in 7 itinerari urbani, tra cui percorsi panoramici, percorsi storici, percorsi religiosi, collegamenti con il Cammino dei Santi.

I luoghi interessati

I percorsi interesseranno i principali punti di interesse della città, tra cui:

Piazza Vittorio Veneto;

Corso Garibaldi;

Borgo Antico;

Castello Angioino-Aragonese;

Porto di Agropoli;

Baia di Trentova;

chiese storiche e monumenti cittadini;

Parco pubblico “Bonifacio”.

Il progetto prevede inoltre il completo rinnovamento della segnaletica turistica mediante l’installazione, lungo i percorsi individuati, di pannelli informativi in formato orizzontale, con grafica coordinata e facilmente riconoscibile.