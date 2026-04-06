Turismo green ad Agropoli, ok a percorsi per il trekking urbano

Agropoli punta sul “turismo green”, approvato il progetto “Agropoli Walking City – Percorsi di Trekking Urbano”, che punta alla realizzazione di percorsi di trekking urbano e al rinnovamento della pannellistica turistica cittadina con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico cittadino e promuovere forme di turismo sostenibile.
Il progetto
Il progetto prevede la realizzazione di una rete di percorsi di trekking urbano interamente fruibili a piedi, sviluppati lungo marciapiedi, piazze, zone pedonali e attraversamenti pedonali, al fine di garantire sicurezza e accessibilità.
La rete sarà articolata in 7 itinerari urbani, tra cui percorsi panoramici, percorsi storici, percorsi religiosi, collegamenti con il Cammino dei Santi.
I luoghi interessati
I percorsi interesseranno i principali punti di interesse della città, tra cui:
- Piazza Vittorio Veneto;
- Corso Garibaldi;
- Borgo Antico;
- Castello Angioino-Aragonese;
- Porto di Agropoli;
- Baia di Trentova;
- chiese storiche e monumenti cittadini;
- Parco pubblico “Bonifacio”.
Il progetto prevede inoltre il completo rinnovamento della segnaletica turistica mediante l’installazione, lungo i percorsi individuati, di pannelli informativi in formato orizzontale, con grafica coordinata e facilmente riconoscibile.