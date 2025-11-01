Truffe in nome dell’Asl Salerno: allarme per gli utenti

L’Asl Salerno è intervenuta con un avviso urgente per fronteggiare una nuova e massiccia ondata di tentativi di truffa che stanno bersagliando i cittadini. Le segnalazioni sono arrivate sia al Centro Unico Prenotazioni (CUP) sia al numero verde dedicato (800996239), ma anche direttamente ai telefoni di decine e decine di residenti della provincia di Salerno.

La truffa si manifesta principalmente in due modi: la prima, una chiamata vocale in cui una voce pre-registrata chiede di richiamare un numero, spesso un 899, per ottenere informazioni su presunte visite o esami. La seconda modalità riguarda l’invio di sms fraudolenti che invitano a cliccare su un link per aggiornare dati o confermare prestazioni, portando l’utente a pagine web che imitano quelle dell’Asl.

La strategia della truffa telefonica

L’obiettivo dei malviventi è, in entrambi i casi, ottenere i dati personali degli utenti o indurli a richiamare numerazioni a pagamento (come gli 899), generando così consistenti guadagni illeciti.

La dinamica della truffa telefonica è stata descritta: dopo la prima chiamata, che serve solo a sollecitare un feedback o una reazione, gli utenti ricevono un messaggio in cui vengono chiesti contatti e coordinate bancarie. Molti, convinti di comunicare con il CUP, sono caduti nell’inganno.

Giovanardi Sacco, che gestisce i servizi sociosanitari, ha già avvisato gli utenti: «Si registra una nuova ondata di ripetuti tentativi di truffa attraverso messaggi fraudolenti in cui il mittente è spacciato per un dipendente dell’Asl Salerno o si chiede di richiamare urgentemente determinati numeri di telefono».

Numeri da bloccare immediatamente

L’Asl ha pubblicato un avviso per avvertire la cittadinanza e ha diffuso i numeri telefonici dei truffatori già segnalati: 3391306970 e 3518593628. È cruciale che i cittadini blocchino immediatamente questi numeri e ignorino qualsiasi comunicazione o richiesta di richiamata che provenga da essi.

L’azienda sanitaria ha specificato che i messaggi fraudolenti sono numerosi e molto insistenti. Inoltre, si sottolinea che le chiamate di richiamo verso i numeri a pagamento (come gli 899) comportano conseguenze economiche rilevanti e spropositate per i cittadini. La frode può avvenire anche tramite chiamate mute, che terminano bruscamente per costringere l’utente a richiamare e subire l’addebito.

Appello e intervento delle autorità

Carmine Mangino, responsabile del CUP dell’Asl Salerno, ha confermato che la situazione sta causando molti disagi: «Già adesso, ci sono state riferite diversi tentativi di truffa».

L’azienda ha prontamente sporto denuncia alle autorità competenti, tra cui la Polizia Postale, comunicando i numeri “sospetti” segnalati. Inoltre, sono stati implementati controlli rapidi sullo stato delle proprie linee telefoniche per assicurarsi che non siano state violate e che i segnali di spam vengano bloccati prima che possano raggiungere gli utenti.

L’Asl ha lanciato un appello a tutte le compagnie telefoniche per collaborare in questa operazione di difesa, sottolineando che l’azione congiunta è essenziale per tutelare i cittadini: «Questa situazione la diminuire la fiducia sui veri servizi telefonici dell’azienda, come il Recall per la prenotazione delle visite mediche degli utenti».

Consigli per i cittadini