Tromba marina ad Eboli, alberi abbattuti nei pressi del Lido Paestum

L’episodio si è verificato in Via Salvatore Todaro, nei pressi della sbarra, dove la violenza del vento ha abbattuto diversi arbusti, finiti sulla carreggiata

Antonio Elia

Una tromba marina accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta nella zona del Lido Paestum, a Eboli, causando alcuni disagi ma senza conseguenze per le persone.

Maltempo e disagi ad Eboli

L’episodio si è verificato in Via Salvatore Todaro, nei pressi della sbarra, dove la violenza del vento ha abbattuto diversi arbusti, finiti sulla carreggiata. L’area interessata è Traversa 14, punto già frequentato soprattutto nel periodo estivo.

Fortunatamente non si registrano feriti, anche se l’evento ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto si sono resi necessari interventi per la rimozione degli ostacoli e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Resta alta l’attenzione sulle condizioni meteo, che nelle ultime ore stanno mostrando fenomeni improvvisi e intensi lungo la fascia costiera.

