Tromba marina ad Eboli, alberi abbattuti nei pressi del Lido Paestum

Una tromba marina accompagnata da forti raffiche di vento si è abbattuta nella zona del Lido Paestum, a Eboli, causando alcuni disagi ma senza conseguenze per le persone.

Maltempo e disagi ad Eboli

L’episodio si è verificato in Via Salvatore Todaro, nei pressi della sbarra, dove la violenza del vento ha abbattuto diversi arbusti, finiti sulla carreggiata. L’area interessata è Traversa 14, punto già frequentato soprattutto nel periodo estivo.

Fortunatamente non si registrano feriti, anche se l’evento ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti. Sul posto si sono resi necessari interventi per la rimozione degli ostacoli e il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Resta alta l’attenzione sulle condizioni meteo, che nelle ultime ore stanno mostrando fenomeni improvvisi e intensi lungo la fascia costiera.