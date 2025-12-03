Tricologia Oncologica: il percorso si rafforza con il prossimo incontro nazionale ad Angri

L'appuntamento è per il 13 dicembre

A cura di Comunicato Stampa
Tumore seno

Tricologia Oncologica, progetto nato dal lavoro congiunto della dott.ssa Rosa Giannatiempo e della dott.ssa Fiorella Bini, annuncia il suo prossimo importante appuntamento il 13 dicembre 2025 ad Angri.

L’incontro

L’evento è nato dalla collaborazione con il Distretto di Prevenzione dell’ASL Salerno, diretto dal dott. Michele Cantelmi, grazie al supporto della dott.ssa Gerarda Montella, che ne coordinerà la gestionale e il contributo dell’ Associazione Anardi e l’Associazione Moscati. Mission e storia del progetto Tricologia Oncologica nasce con l’obiettivo di portare attenzione, informazione e supporto a chi affronta un percorso oncologico, partendo da uno degli aspetti più dolorosi e spesso sottovalutati: la perdita dei capelli.

Dal 2023 il progetto ha dato vita a incontri multidisciplinari, percorsi formativi, collaborazioni istituzionali e iniziative divulgative che hanno contribuito a creare una rete nazionale dedicata al benessere della persona oncologica.

La mission del progetto è chiara e condivisa

• promuovere consapevolezza sulla tricologia oncologica;
• offrire strumenti di sostegno concreto ai pazienti;
• coinvolgere professionisti e istituzioni in un percorso integrato di cura; • tutelare la salute psicologica e l’immagine corporea delle donne in terapia.

L’evento del 13 dicembre 2025 ad Angri

L’incontro vedrà la partecipazione di figure di grande rilievo nel panorama medico e scientifico italiano, tra cui:

• prof. Antonio Giordano (Sbarro Institute)
• prof. Michelino De Laurentiis (Istituto Pascale)
• dott.ssa Grazia Arpino (Università Federico II – Napoli)
• associazioni e realtà del territorio impegnate nel supporto ai pazienti

Il programma

Le dottoresse Gerarda Montella, Fiorella Bini e Rosa Giannatiempo hanno strutturato un programma che vede coinvolte professionalità che vanno dal Medico di Medicina Generale all’Oncologo e al Chirurgo, al Ginecologo, al Fisiatra e al Foniatra per il recupero delle funzioni corporee lese fino al Terapeuta per il sostegno psicologico.

Un focus particolare verrà fatto sulla cute e sugli annessi: in primo piano i capelli, le cause di caduta e diradamento, il disagio che ne deriva, le cure per il ripristino della capigliatura. L’importanza dell’aspetto estetico verrà sottolineata sia dal punto di vista Medico che Cosmetologico.

“Il cibo come cura”: si parlerà di microbiota e di alimentazione come strumenti per il recupero della salute nel post cancro. Infine verrà data voce alle Associazioni e alle Società che si adoperano con progetti e attività per reinserire il paziente nella comunità e aiutarlo a recuperare il sorriso e la speranza.

