Tribunale Federale Nazionale: respinta l’istanza Salernitana, playout confermati

Il Tribunale Federale Nazionale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Salernitana che mirava a bloccare i playout di Serie B. Le partite, in programma per il 16 e il 20 giugno, vedranno dunque affrontarsi la Salernitana e la Sampdoria. La decisione del Tribunale conferma la competenza del presidente della Lega Serie B nell’emanare gli atti impugnati.

La penalizzazione del Brescia e le sue conseguenze

La delibera del Tribunale fa riferimento a una precedente decisione del 30 maggio, che ha inflitto al Brescia Calcio una sanzione di otto punti di penalizzazione in classifica, di cui quattro da scontare nella stagione in corso. Questa penalizzazione ha determinato la retrocessione del Brescia e, di conseguenza, la necessità dei playout tra Salernitana e Sampdoria.

L’udienza di merito fissata per il 19 giugno

Nonostante il respingimento dell’istanza cautelare, la questione sarà comunque trattata nel merito. L’udienza è stata fissata per il 19 giugno, data in cui si discuterà nuovamente della vicenda. Nel frattempo, i tifosi della Salernitana e della Sampdoria si preparano a vivere due gare decisive per la permanenza in Serie B.