Tribunale di Lagonegro: Giuseppe Cacciapuoti è il nuovo Procuratore

La Procura della Repubblica di Lagonegro ha un nuovo vertice. È il dottor Giuseppe Cacciapuoti, magistrato campano di 57 anni, scelto all’unanimità dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura al termine della procedura avviata circa un anno fa per la successione a Gianfranco Donadio, collocato in pensione all’inizio del 2025.

Un curriculum prestigioso

Nei giorni scorsi il suo nome aveva già ottenuto il parere favorevole della competente commissione del CSM, passaggio decisivo prima del voto finale che ha sancito ufficialmente la nomina. Attualmente in servizio presso la Procura di Salerno, Cacciapuoti vanta un curriculum di primo piano: in passato ha ricoperto l’incarico di Procuratore della Repubblica a Nocera Inferiore ed è stato anche direttore generale della giustizia minorile a livello nazionale, ruolo che gli ha consentito di maturare una significativa esperienza amministrativa e istituzionale oltre che giudiziaria.

Per il magistrato si tratta inoltre di un ritorno a Lagonegro, dove aveva lavorato agli inizi della carriera. Questa volta però tornerà in Basilicata con la responsabilità della guida dell’ufficio requirente, chiamato a operare su un territorio complesso e strategico per il sistema giudiziario regionale.