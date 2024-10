Treni: modifiche alla circolazione per lavori di manutenzione tra Pontecagnano e Battipaglia, ecco le info utili

Dalle ore 19:50 del 19 ottobre alle ore 06.50 del 21 ottobre 2024, per lavori di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) tra le stazioni di Pontecagnano e Battipaglia, sulla linea Napoli Centrale – Salerno – Battipaglia-Sapri-Cosenza, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche. Per gli interventi in linea saranno impiegate oltre 40 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltatrici, per un impegno economico complessivo di circa 300mila euro.

Le info utili

Alcuni treni del Regionale delle linee Napoli Centrale – Cosenza, Caserta – Battipaglia; Potenza Centrale – Salerno e Taranto – Napoli Centrale subiscono cancellazioni e/o limitazioni di percorso tra le stazioni di Salerno/Pontecagnano e Battipaglia. Attivo servizio bus tra Salerno/ Pontecagnano e Battipaglia e viceversa; Salerno e Battipaglia/ Potenza Centrale e viceversa; Napoli Centrale, Battipaglia e Potenza Centrale e viceversa. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

I treni InterCity e IntercityNotte delle relazioni Siracusa/ Palermo Centrale/ Reggio di Calabria Centrale– Roma Termini/Milano e Taranto – Roma Termini subiscono variazioni di orario, percorso e cancellazioni tra le stazioni di Salerno e Battipaglia/Sapri. Per alcuni treni InterCity è previsto servizio sostitutivo con bus tra Salerno e Battipaglia/Sapri. Alcuni treni InterCityNotte delle relazioni Siracusa/Palermo Centrale – Roma Termini e i treni InterCityNotte della relazione Reggio di Calabria Centrale – Torino P. Nuova sono cancellati.

I treni Frecciarossa delle relazioni Reggio di Calabria Centrale/Taranto/Battipaglia – Milano Centrale/Torino Porta Nuova/Venezia S.L, Sibari – Bolzano e i treni Frecciargento delle relazioni Reggio Calabria Centrale-Roma Termini, subiscono modifiche con cancellazioni tra Salerno e Battipaglia o limitazioni di percorso nelle stazioni di Napoli Centrale o Salerno.