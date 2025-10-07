Trasporto sangue e organi: l’Asl Salerno potenzia la rete, nuovi mezzi in arrivo nel Cilento e Vallo di Diano

L’ASL Salerno compie un nuovo passo avanti nella modernizzazione dei servizi sanitari, dotandosi di otto automezzi specializzati per il trasporto di sangue, emoderivati e organi.

Ecco dove saranno distribuiti i mezzi

I nuovi veicoli saranno distribuiti tra gli ospedali di Battipaglia, Eboli, Roccadaspide, Oliveto Citra, Sapri, Polla — a cui sarà destinato uno dei mezzi — e Vallo della Lucania, che ne riceverà due. L’iniziativa rientra in un piano più ampio di riorganizzazione logistica e potenziamento della rete laboratoristica territoriale, con particolare attenzione all’area centro-sud della provincia.

La finalità

L’obiettivo è garantire collegamenti più rapidi, sicuri ed efficienti tra i laboratori di Patologia Clinica e il Centro Trasfusionale di Eboli-Battipaglia, punto di riferimento regionale per qualità e innovazione. I nuovi veicoli sono dotati di sistemi di telecontrollo avanzato, in grado di monitorare costantemente la temperatura e le condizioni di trasporto delle sacche ematiche e dei campioni biologici, assicurando così il rispetto degli standard di sicurezza e qualità.

Oltre a migliorare la gestione delle urgenze e a razionalizzare i tempi di consegna, l’investimento punta a rafforzare l’efficienza della rete ospedaliera, tutelando la salute dei pazienti e supportando l’attività degli operatori sanitari.