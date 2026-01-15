Trasporti in Campania, Ferrante: “Serve un cambio di passo. Particolare attenzione all’aeroporto di Salerno”

Sui trasporti, “la Campania sconta criticità che non nascono oggi, ma che nel tempo sono state affrontate in modo insufficiente. È chiaro che serva un cambio di passo”. Così Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, in una intervista al quotidiano Il Roma.

Le richieste

“Abbiamo chiesto alla Regione Campania di dar vita a un tavolo che affronti le criticità dell ‘Eav in maniera strutturale. Non parliamo solo di gestione, ma della qualità del servizio pubblico, della sicurezza e dell’efficienza. Il trasporto locale è un diritto e come tale va garantito”. Con la nomina del nuovo assessore regionale ai Trasporti “ci aspettiamo un cambiamento concreto, non solo formale.

Particolare attenzione all’aeroporto di Salerno

Da parte nostra c’è piena disponibilità al confronto, ma ora servono scelte rapide e una visione chiara”. Col ministero “stiamo dando un contributo importante, e “ho convocato per il 20 gennaio un tavolo al Mit con le direzioni del ministero, con Enac e con la società che gestisce il trasporto aereo in Campania” “sulle criticità degli scali regionali, con particolare attenzione all’aeroporto di Salerno”.

“Sarà anche l’occasione per esaminare i programmi di investimento su Capodichino” e stiamo lavorando per “l’inserimento di Grazzanise nel Piano nazionale degli aeroporti”. “Il governo – ha concluso – è disponibile a risolvere inefficienze e limiti del sistema dei trasporti in Campania, ma servono responsabilità condivise e collaborazione istituzionale”, conclude.