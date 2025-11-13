Tragedia sulla linea ferroviaria tirrenica: donna travolta da un Frecciarossa, si indaga

Tragedia questa mattina sulla linea ferroviaria tirrenica, donna perde la vita lungo i binari. Il terribile episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata nella stazione ferroviaria di Praia a Mare. Ad essere travolta da un treno Freccia Rossa, partito da Reggio Calabria e diretto a Torino, è stata una donna di cui ancora non si conoscono le generalità.

I soccorsi

Allertati i soccorsi e le forze dell’ordine, sul luogo dell’incidente è stato necessario l’arrivo degli uomini della Polizia Ferroviaria di Sapri e dei tecnici di Rfi per i dovuti rilievi del caso. Così come si è reso necessario l’arrivo del magistrato di turno.

Indagini in corso

Le forze dell’opera sono all’opera da diverse ore per stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti. Se si è trattato di un gesto estremo oppure di una tragica fatalità. Intanto la circolazione ferroviaria è totalmente bloccata in entrambi i sensi di marcia con notevoli disagi per tutti i passeggeri.

Ancora non è dato sapere i tempi utili per la ripresa della circolazione possa dei convogli seppure lentamente. Diversi infatti sono i rilievi che le forze dell’ordine dovranno effettuare, per non lasciare nulla al caso.