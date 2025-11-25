Tragedia durante una battuta di caccia: muore 69enne di Centola

A perdere la vita Adriano Di Lorenzo nei boschi tra Carmignano e Quarrata in Toscana

A cura di Redazione Infocilento
Adriano Di Lorenzo

Tragedia nei boschi al confine tra Carmignano e Quarrata, in provincia di Pistoia. Durante una battuta al cinghiale, alla quale partecipavano circa trenta cacciatori, ha perso la vita Adriano Di Lorenzo, 69enne originario di Centola e residente da tempo a Quarrata.

I soccorsi e la difficoltà dell’intervento

Nonostante il rapido intervento dell’ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano e dell’elisoccorso, per Di Lorenzo non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari l’uomo era già deceduto. La zona impervia e difficile da raggiungere ha ulteriormente complicato le operazioni di soccorso.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La ricostruzione

Secondo le prime testimonianze, il dramma si sarebbe consumato in poco tempo. Più cacciatori avrebbero esploso colpi quasi contemporaneamente. Stabilire quale arma abbia provocato la ferita mortale risulta, ora, particolarmente complesso.

Il cordoglio di Quarrata e Centola

Adriano Di Lorenzo era molto conosciuto negli ambienti venatori. Lascia due figli, una sorella e i nipoti. Cordoglio a Centola dove era molto conosciuto per l’amore verso la natura e la caccia.

