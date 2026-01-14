Tragedia a Battipaglia: ingerisce sostanze tossiche, muore 75enne

Dramma a Battipaglia, dove un uomo di 75 anni è deceduto presso l’ospedale Santa Maria della Speranza. L’anziano era giunto nel nosocomio cittadino in condizioni di salute critiche, trasportato d’urgenza dal personale sanitario del 118 che era intervenuto prontamente per prestare i primi soccorsi. Nonostante il trasferimento in ospedale, il quadro clinico dell’uomo è apparso sin da subito compromesso, portando al decesso poco dopo l’arrivo nella struttura.

Le indagini del commissariato di pubblica sicurezza

Sulle cause che hanno portato alla morte del settantacinquenne sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti, l’ipotesi principale è che l’anziano abbia ingerito sostanze nocive, rivelatesi poi fatali.

Le decisioni della Procura di Salerno

In merito al decesso, gli investigatori hanno provveduto a informare tempestivamente il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. Dopo aver analizzato i primi riscontri e le informative fornite dalla Polizia di Stato, l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario disporre l’esame autoptico sulla salma. Di conseguenza, il corpo dell’anziano è stato riconsegnato ai familiari per l’organizzazione delle esequie e l’ultimo saluto.